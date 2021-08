Tecnici e Vigili del fuoco al lavoro in via Veneto.

La Spezia - Vigili del Fuoco e tecnici al lavoro in via Veneto, di fronte all'ospedale Sant'Andrea, per una sospetta fuga di gas. Sul posto sono presenti personale Italgas e uomini del comando che stanno effettuando tutti i controlli di rito e identificare la possibile falla.



L'intervento è stato effettuato a causa del guasto di un tubo che i tecnici stanno provvedendo a riparare mentre i Vigili del Fuoco hanno già lasciato la zona dato che la situazione è sotto controllo.