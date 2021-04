Grave malore in Piazza del Bastione, Finanza costretta ad allontanare i passanti

La Spezia - Era in Piazza del Bastione quando improvvisamente si è accasciato senza riprendere i sensi. Da lì a poco si è messa in moto la macchina dei soccorsi, anche se la situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, con la Guardia di finanza. I militari hanno dovuto allontanare i curiosi che si stavano assembrando attorno all'uomo colto da malore. Quest'ultimo è stato soccorso dalla Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia e dal 118 per poi essere trasportato d'urgenza al Sant'Andrea in codice rosso.