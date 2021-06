Giugno sulle strade, la Poliza locale ritira quasi una patente al giorno

La Spezia - Con l'allentamento delle misure di contenimento e il contestuale arrivo dei turisti stranieri, l’attività del Corpo della Polizia Locale spezzina ha intensificato i rilievi quotidiani nell'ambito degli incidenti stradali. Basti pensare che nel solo mese di giugno sono stati 95 gli incidenti rilevati, dei quali 26 con lesioni a persona, per un totale di 29 persone infortunate. Come previsto dal Codice della Strada, laddove ad una violazione delle norme sulla circolazione stradale sia conseguita una lesione a terzi, gli agenti hanno l’obbligo di ritirare la patente di guida del conducente responsabile del fatto per la sospensione fino ad un massimo di due anni. Ciò è accaduto nei confronti di 21 persone, che si sono viste ritirare immediatamente la patente di guida in esito ai rilievi, per la maggior parte dei casi sospesa per un periodo inferire ai 15 giorni, tenuto conto che le lesioni cagionate non erano di particolare gravità.



Solo in un caso, nella via Fiume, il conducente, neopatentato e minore di anni 21, si trovava in stato di ebbrezza e a causa della velocità eccessiva perdeva il controllo del mezzo condotto, danneggiando alcuni veicoli in sosta. Si dava così alla fuga nel tentativo di rendersi irreperibile, tuttavia gli agenti del Comando di viale Amendola, con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, riuscivano a rintracciare l’autore del fatto. Per lui, oltre alle sanzioni amministrative e la sospensione della patente, anche la denuncia penale all’autorità giudiziaria per i reati commessi. Negli altri casi le cause degli incidenti erano per lo più riconducibili a manovra di svolta errate, omessa precedenza alle intersezioni e perdita di controllo del veicolo condotto, a causa della velocità non adeguata alle circostanze del traffico.