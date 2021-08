Giornata soleggiata e temperature minime in aumento

La Spezia - Il sole resta alla Spezia e provincia. Per la giornata di oggi è previsto ancora bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa. Locali e innocui addensamenti sui rilievi in dissolvimento nel corso della giornata. Le temperature minime sono in aumento mentre le massime sono stazionarie. L'umidità sarà su valori medio bassi e per quanto riguarda i venti sotto costa sono previste brezze, variabili nelle zone interne con qualche rinforzo. Il mare sarà poco mosso. Dalla Protezione civile non si segnalano avvisi oppure disagi per il caldo.