La Spezia - Proroga per i lavori di adeguamento della galleria Fresonara, carreggiata ovest (in direzione della Spezia), lungo il raccordo autostradale. Il termine dei lavori, prima indicato per le ore 19.00 di ieri, venerdì 14 maggio, è ora previsto per le ore 22.00 del 29 maggio prossimo. Ne da notizia Salt. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione.