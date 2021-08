Furto al parcheggio della stazione, denunciato

La Spezia - Si è interrotta ieri la permanenza in città di un cittadino magrebino, reo di aver commesso un furto su un’auto, nel parcheggio sotto la stazione Centrostazione, sotto la stazione centrale della Spezia nei confronti di alcuni turisti olandesi. La Squadra Mobile della Questura spezzina, dopo una minuziosa attività di indagine, ha così identificato il ladro che, alla fine del mese di luglio, dopo aver aperto con arnesi da scasso il portellone dell’autovettura dei turisti olandesi, si allontanava con l’intero contenuto del bagagliaio, costituito da una valigetta ed alcuni borsoni.



Si tratta di un 33enne marocchino, risultato irregolare, denunciato a piede libero dagli investigatori: è stato rintracciato da una Volante nella mattinata di giovedì e trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso. Ha provato a disfarsene e fuggire per sottrarsi al controllo, iniziando a sferrare calci e pugni in danno degli operatori, cagionando loro lesioni poi giudicate guaribili in 8 e 10 giorni, ma senza riuscire nell’intento.



Gli agenti hanno anche vistato l’abitazione utilizzata dallo straniero, all’interno della quale, oltre agli arnesi da scasso, veniva ritrovato materiale ritenuto provento di altri furti, sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti. La posizione del cittadino marocchino, aggravatasi con la denuncia di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ai danni degli operatori della Volante, è stata posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura che, accertata l’irregolare presenza in Italia, ha predisposto la misura di accompagnamento dell’uomo al centro per i Rimpatri di Torino, ove è stato condotto al fine della sua espulsione dal territorio nazionale. Il trattenimento adottato dal Questore è stato convalidato nella giornata di ieri.