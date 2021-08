Furti in appartamento e pendolari del crimine: fermati padre e figlio

La Spezia - Padre e figlio “pendolari del crimine”. I due uomini di 41 e 23 anni sono stati individuati ieri dalla Squadra mobile nel quartiere di Pegazzano a bordo di una Skoda Yeti. In particolare il mezzo era stato già notato dalle telecamere di videosorveglianza, nei varchi di accesso della città, ma con una targa diversa.

La Polizia di Stato ha riconosciuto immediatamente padre e figlio: cittadini italiani di origine sinti residenti a Genova, entrambi “pendolari del furto”, in quanto con numerosi precedenti proprio per furti in abitazione, commessi in diverse province ed una denuncia, risalente al maggio scorso, in quanto trovati in zona a bordo della suddetta auto con due targhe adesive contraffatte.



Gli operatori della Squadra Mobile hanno pedinato l’auto e procedevano quindi alla perquisizione del veicolo, rinvenendo nel bagagliaio guanti di gomma, ricetrasmittenti, cacciaviti, chiavi a brugola, tutti arnesi dei quali non erano in grado di giustificare il possesso. I due uomini venivano quindi denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria il padre per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso ed entrambi per l’uso di targa falsa.

Il Questore Burdese ha contestualmente adottato nei loro confronti un provvedimento urgente di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nella città di residenza, col divieto di ritorno nella nostra Provincia per tre anni nei riguardi del padre e di due anni per il figlio.



In questo frangente è bene ricordare quanto raccomandano le forze dell’ordine durante il periodo delle vacanze. “Se siete in vacanza evitate di condividerlo sui social. D’estate, periodo con meno gente in città, i ladri d’appartamento sono invece all’opera”. E’ il consiglio che arriva dall’agente Lisa, icona social della polizia di Stato, a tutti gli italiani che stanno andando in vacanza e che non vedono l’ora di condividere questa gioia postando foto e video praticamente in diretta. Ma per la polizia di Stato non si tratta di una grande idea: “A volte per prendere informazioni i ladri si aiutano proprio con i social network. È facile reperire nomi e cognomi e scoprire se i proprietari sono in casa o in viaggio, per decidere se tentare un furto”. Il consiglio è quindi semplice: ”Per condividere i bei momenti delle ferie estive aspettate di essere tornati a casa. E poi, in caso di lunghi periodi di assenza è bene affidarsi a parenti, amici o al buon vicinato per creare una rete di collaborazione in modo da avere sempre qualcuno che possa controllare che in casa sia tutto a posto”.