Furti al centro commerciale, fermato gruppetto di tredicenni

La Spezia - Hanno arraffato due t-shirt, un cappellino e della bigiotteria per poi cercare di guagnarsi la fuga nonostante una commessa li stesse inseguendo. Di certo, un gruppetto di tredicenni non si aspettava che due poliziotti liberi dal servizio fossero nei paraggi. Così la fuga è finita poco lontano dal luogo del furto: la galleria dei negozi del centro commerciale Le Terrazze.

I poliziotti hanno notato dapprima i giovanissimi scappare tutti trafelati e una donna che li inseguiva. L'episodio risale alle 18 di venerdì scorso, il 26 marzo.



Gli agenti hanno chiesto all'addetta alle vendite cosa fosse accaduto e lei ha raccontato che poco prima i tre ragazzini si erano impossessati di capi di abbigliamento da un negozio, u-scendovi senza pagare. Gli agenti si sono messi sulle tracce dei ragazzi e li hanno raggiunti, poco dopo, in via Lunigiana.

La sorpresa dei poliziotti è stata quella di trovarsi di fronte a tre tredicenni che ammettevano di aver preso capi di abbigliamento da vari negozi del centro commerciale senza pagarli. Co-me detto la refurtiva consisteva in un cappellino, due t-shirt e vari oggetti di bigiotteria sot-tratti da tre diversi esercizi della galleria commerciale.

Sono arrivati anche i genitori che sono arrivati sul posto e venivano loro riaffidati i ragazzi, tutti del luogo. Provvedevano altresì al pagamento della merce sottratta.

Trattandosi di infraquattordicenni, quindi di soggetti non imputabili, è prevista la segnalazione dei fatti dall’Upgsp spezzino al Tribunale per i Minorenni di Genova, per le valutazioni di competenza.