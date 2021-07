Fuoristrada parcheggiato sul marciapiede, lui scappa per non essere controllato. Era ubriaco

La Spezia - Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nel controllo del territorio in centro, notava nella Piazza Battisti un potente fuoristrada di grandi dimensioni fermo in maniera irregolare sul marciapiede, in modo tale da arrecare grave intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale. Non appena la pattuglia discendeva dall’auto di servizio per avvicinarsi al conducente che era a bordo del veicolo, questi accendeva il motore e, facendo stridere, i pneumatici si allontanava nel tentativo di sottrarsi al controllo.



Un comportamento inaccettabile come la condotta di guida del mezzo che procedeva a velocità imprudenziale e senza rispettare le norme di comportamento del Codice della Strada: gli agenti risalivano immediatamente sul veicolo di servizio e, dopo breve inseguimento, riuscivano a fermare l’autocarro al termine della Via Persio. Il conducente, un cinquatenne residente a Porto Venere, mostrava evidenti sintomi conseguenti ad abuso di sostanze alcoliche: sottoposto all'etilometro è risultato avere un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte il limite consentito. L’uomo veniva quindi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e la patente immediatamente ritirata ai fini della sospensione. Gli venivano altresì addebitate varie sanzioni amministrative per le trasgressioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, per un totale di euro 6200 euro e 20 punti dalla patente.