La Spezia - Si avvia verso la conclusione una 24 ore massacrante per i Vigili del fuoco, i volontari antincendio boschivo e gli uomini e le donne della Protezione civile. Il comando provinciale e i distaccamenti dei Vigili del fuoco, in particolare, sono intervenuti per il vasto incendio sulle alture di Framura, per il rogo di Riomaggiore, per il recupero del cadavere di una donna a Bocca di Magra e per una impegnativa ventina di interventi di routine quali aperture di porte, bonifiche e incidenti.



Una mole di lavoro imponente che a Framura ha portato la situazione praticamente sotto controllo, ma le operazioni di bonifica andranno avanti per giorni, per una settimana, forse di più.

La superficie coinvolta è di circa 100 ettari e al momento stanno operando tre elicotteri della Regione e due canadair, con i Vigili del Fuoco e i volontari antincendo boschivo che continueranno ad essere presenti per tutta la notte. In sicurezza l'agriturismo da cui erano stati allontanati gli ospiti. non ci sono ancora, invece, le condizioni per il rientro a casa delle tre famiglie evacuate oggi in via precauzionale. La situazione è costantemente monitorata. Domani mattina interverranno nuovamente un canadair e 2 elicotteri regionali.

L'altro incendio, a Riomaggiore, è stato raggiunto tempestivamente impedendo che le fiamme si espandessero.