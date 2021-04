Forze dell'ordine aggredite in centro città

La Spezia - Serata agitata in Via Chiodo. Il bilancio è di un uomo finito in ospedale e un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Tutto è cominciato poco dopo le 18 quando le forze dell'ordine stavano conducendo un controllo in un esercizio della zona. Contestata un'irregolarità la situazione è precipitata: all'interno dell'esercizio il titolare ha reagito con violenza e in breve tempo sono arrivati anche i militari della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Sono stati momenti di forte tensione e per il locale è scattata la chiusura immediata. Sul posto sono arrivati anche i militi della Pubblica assistenza della Spezia che hanno trasportato un uomo in ospedale, in forte di stato di agitazione.

Gli accertamenti sono ancora in corso e non è da escludere che nelle prossime ore vengano emessi ulteriori provvedimenti.