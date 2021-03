Fiamme in uno scantinato: cinque in ospedale, otto famiglie evacuate

La Spezia - Cinque persone intossicate e sette famiglie evacuate. Paura nella notte all'Acquasanta, in Vicolo Fornaci, dove è stata fatta evacuare un'intera palazzina composta da otto appartamenti. Le fiamme si sono sviluppate in uno scantinato e in breve tempo il fumo ha invaso il resto dello stabile. L'allarme per i Vigili del fuoco è stato dato dai residenti che hanno visto sprigionarsi del fumo nero dal piano terra della palazzina, alle 23.20. Primi soccorsi sul posto portati dagli uomini delle Volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato lo sgombero dello stabile, accompagnando fuori quattro persone.

Arrivati sul posto anche con un'autobotte hanno capito che non c'era tempo da perdere e hanno provveduto a far allontanare gli abitanti sia durante la fase di spegnimento delle fiamme che durante la bonifica. Il fumo aveva già invaso tutte le scale e cominciava a insinuarsi anche negli appartamenti.

Come detto sono state portate in ospedale quattro persone prese in carico dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, la Pubblica assistenza croce gialla della Spezia, la Pubblica assistenza di Santo Stefano Magra e la Croce rossa. Tutti i feriti sono stati trasportati al Sant'Andrea della Spezia e uno al San Bartolomeo di Sarzana in codice verde e in codice giallo per l'inalazione del fumo. Sul posto erano presenti anche la Polizia di Stato e il 118 con Delta 2.

Ingenti i danni all'interno del vano divorato dal fuoco. Tutti i materiali all'interno dello scantinato sono andati distrutti, le fiamme sono rimaste circoscritte ad un solo fondo senza raggiungere quelli confinanti e soprattutto l'appartamento situato al piano di sopra.

I pompieri hanno impiegato all'incirca due ore per riportare tutto alla normalità. Soltanto due famiglie hanno fatto rientro nei propri appartamenti, mentre altre cinque hanno preferito trovare una sistemazione alternativa. In seguito ad un sopralluogo dei reperibili dell'ufficio tecnico del Comune tutti gli appartamenti del condominio sono stati dichiarati agibili.