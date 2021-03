Fiamme in un appartamento a Pegazzano, paura in Via Filzi

La Spezia - Paura a Pegazzano per un incendio divampato nella notte in una palazzina di due piani in Via Filzi. Poco prima delle 3 del mattino il centralino dei Vigili del Fuoco sembrava impazzito, decine di cittadini hanno segnalato la presenza del fumo e delle fiamme.

All'interno delle stabile erano presenti una famiglia e l'inquilino dell'appartamento da dove è partito il fuoco. La sua cucina è andata distrutta mentre tutti gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare. Il primo piano è stato dichiarato inagibile.

Parte degli inquilini è stata fatta rientrare. Nessuno è rimasto ferito. I Vigili del fuoco hanno impiegato più di due ore a spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità. Sul posto sono arrivati anche i tecnici del Comune della Spezia per condurre alcune verifiche per la stabilità del palazzo.