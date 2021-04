Fiamme distruggono un magazzino dei muscolai alla marina del Canaletto

La Spezia - Un magazzino dei muscolai distrutto, poi dichiarato inagibile. È questo il bilancio dell'incendio divampato ieri sera alle 21 circa quando è scattata l'emergenza alla marina del Canaletto dove proprio un gruppo di mitilicoltori ha notato che nel magazzino qualcosa non andava. Hanno poi chiamato il Nue e sono arrivati i Vigili del fuoco.

Lo spegnimento del rogo e la bonifica hanno richiesto ore e ore di lavoro, si sono protratte fino a notte fonda. Ad andare distrutto un capannone composto da piano terra e soppalco. La struttura era adibita a magazzino e al suo interno erano presenti boe, oli, un motore marino e un macchinario per la pulitura dei muscoli.

Non si sono registrati feriti né intossicati. Il locale è risultato inagibile. Le cause sono in fase di accertamento.

In una nota dei Vigili del fuoco emergono ulteriori dettagli: "La sala operativa ha immediatamente disposto l'invio sul posto di un'APS e due fuoristrada con modulo antincendio, in considerazione della difficoltà di accesso alla zona dovuta ad un sottopasso.

Ad operazioni di spegnimento iniziate, grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza che ha aperto i varchi di accesso della strada portuale "subalvea" è stato possibile far arrivare sul posto anche un'autoscala che ha consentito di attaccare l'incendio dall'alto. I locali interessati dall'incendio sono stati resi inagibili e le cause di innesco sono tuttora in fase di indagine.Sul posto erano presenti anche alcuni responsabili dell'autorità portuale, la Guardia di Finanza, la Polizia di Frontiera e la Capitaneria di Porto".



(Fonte foto: Vigili del fuoco)