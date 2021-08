Fezzano, Cadimare e Marola: centinaia di persone senza acqua ed energia elettrica per ore

La Spezia - Mattinata da dimenticare quella di oggi per gli abitanti di una vasta zona che ha compreso le utenze di Fezzano, Marola e Cadimare: dalle 8 del mattino moltissimi residenti e turisti si sono ritrovati senza acqua e senza energia elettrica.

A causare il black out totale è stato un guasto nelle distribuzione Enel che ha coinvolto anche le pompe che consentono l'approvvigionamento idrico delle abitazioni collinari.

Alle 12.30, nonostante la situazione non è ancora ritornata alla normalità, ma è in corso l'intervento dei tecnici per ripristinare i servizi al più presto.