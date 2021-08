Ferragosto, festa fluviale vanificata e 177 tachimetri oltre i limiti

La Spezia - Bilancio positivo dei servizi di polizia effettuati nel week-end di ferragosto, che ha visto il rafforzamento dei dispositivi su strada per il monitoraggio dei flussi e la prevenzione dei reati, in città così come lungo le principali direttrici della mobilità stradale e ferroviaria, servizi che hanno consentito di vigilare con discrezione e massima attenzione anche sui tanti turisti giunti in provincia.

Oltre all’ordinario, dalla serata di venerdì 13 agosto e fino alla decorsa notte, sono stati predisposti specifici controlli all’area protetta del Parco fluviale del fiume Magra, ricompresa nel comune di Vezzano Ligure, per intercettare ed allontanare eventuali persone dirette alla cosiddetta “Festa di Ferragosto”, che avrebbe dovuto attirare centinaia di persone provenienti anche da altre province in un happening di due giorni, e che di fatto non ha avuto luogo. Negli scorsi giorni i due promotori dominicani erano stati diffidati da questo Ufficio ed era seguita un’opera di mediazione e responsabilizzazione della Prefettura sulla comunità locale. I servizi preventivi svolti per la circostanza dalle pattuglie dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali, nonché l’allestimento di barriere infrastrutturali a cura della Municipalità di Vezzano, hanno fatto si che l’iniziativa effettivamente non avesse luogo.



Sulle tratte stradali, 17 pattuglie della Polizia Stradale sono state invece impegnate nel controllo del cosiddetto “esodo estivo” sia in ambito autostradale che sulle principali arterie della provincia e n. 3 pattuglie in borghese impiegate nelle Aree di Servizio nell’ambito della campagna “Sosta Sicura” che hanno proceduto al controllo del rispetto delle normative COVID all’interno dei locali degli Autogrill e ad attività anticrimine. Gli operatori hanno sanzionato nr. 4 conducenti per la mancanza di assicurazione e l’uso del telefono cellulare alla guida. Il giorno di ferragosto, sono stati invece intensificati i servizi di controllo della velocità sull’arteria autostradale, con la rilevazione, mediante apparecchiatura Autovelox, di 177 infrazioni per superamento del limite di velocità stabilito, mentre nelle notti del fine settimana sono proseguiti i servizi di prevenzione cosiddetti delle stragi del “sabato sera”.

I servizi nel capoluogo hanno riguardato l’intera giornata di ferragosto, con focus sulle vie del centro cittadino ed alla passeggiata Morin, mentre in serata l’attività è stata estesa al concerto dei “The Kolors”, evento clou dell’estate spezzina, che si è svolto nel massimo ordine e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Come spesso capita nei giorni di festa, nelle notti del fine settimana, sono stati numerosi gli interventi per liti in famiglia delle pattuglie della Polizia di Stato; il tempestivo intervento, anche di mediazione, del personale della Squadra Volante ha fatto sì che le singole situazioni si risolvessero senza conseguenze ulteriori.

Infine, alle 21.45 e dalle 23.30 sono stati effettuati interventi per musica ad alto volume e schiamazzi in piazza Brin, dove erano presenti gruppi di persone tra cui molte famiglie con bambini. Le pattuglie sono rimaste sul posto fino al deflusso delle persone, ripetendo una necessaria opera di sensibilizzazione. I servizi proseguiranno nelle ore serali nei prossimi giorni, per prevenire il disagio manifestato dai residenti ed il disturbo alla quiete pubblica.