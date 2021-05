Fermato in Piazza Brin un 33enne su cui gravava un mandato d'arresto europeo

La Spezia - Verso le 12 di venerdì scorso le volanti della Questura, unitamente agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine inviati da Genova, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio rinforzato, hanno controllato in Piazza Brin di un cittadino slovacco di 33 anni, domiciliato alla Spezia.

In seguito alle verifiche nella banca dati in collaborazione con la Direzione Centrale di Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Roma, e dattiloscopici, con il Gabinetto di Polizia Scientifica, lo straniero risultava avere a suo carico un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità slovacche, per il reato di rapina, con pena restrittiva di mesi 18 e giorni 8 di reclusione.

L’uomo è stato tratto in arresto e scortato presso la casa circondariale di Villa Andreino. L’arresto è stato convalidato nelle scorse ore.