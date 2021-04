Evade dai domiciliari, arrestato un trentunenne. Tornerà dietro le sbarre

La Spezia - Arrestato un 31enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, già sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri della Spezia, era infatti emerso che l’uomo non aveva rispettato l’obbligo di rimanere in casa e se ne era allontanato, evadendo. L’autorità giudiziaria, informata dai carabinieri ha allora disposto la revoca del beneficio disponendo che il cittadino marocchino terminasse di scontare la sua condanna in carcere. I carabinieri lo hanno così rintracciato e tratto in arresto, accompagnandolo poi presso la casa circondariale di Villa Andreino.