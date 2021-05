Estremisti destra, indagine Antiterrorisimo e Digos tocca anche lo Spezzino

La Spezia - Perquisizioni anche alla Spezia per una maxi operazione della Polizia nei confronti di presunti appartenenti ad un'organizzazione di estrema destra chiamata 'Ultima Legione' è scattata questa mattina in diverse città italiane. L'indagine, condotta dall'Antiterrorismo e dalla Digos dell'Aquila, è stata diretta dalla procura abruzzese e coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Lo riporta Ansa.

La Polizia di Stato ha eseguito 25 decreti di perquisizione in 18 province italiane L'Aquila, Milano, Como, Chieti, Verona, come detto La Spezia, Genova, Pescara, Terni, Macerata, Piacenza, Modena, Vicenza, Lecce, Fermo, Roma, Cosenza, Venezia. Agli appartenenti ad Ultima Legione viene contestato il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, con istigazione all'uso della violenza quale metodo di lotta politica e diffusione online di materiale che incita all'odio ed alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi. Le indagini sono state avviate nel 2019 su alcuni sodali residenti in Abruzzo e si sono poi sviluppate riguardo alle condotte tenute anche da altri soggetti, accusati di essere partecipi della medesima organizzazione, su tutto il territorio nazionale. I fatti contestati traggono origine da dichiarazioni e documenti diffusi online tramite le piattaforme di messaggistica digitale WhatsApp e Telegram di Ultima Legione ed affini, nonché sui social network Facebook e VKontakte, social russo noto per l'assenza di censura interna.