Espulso rintracciato in città, accompagnato a Torino per il rimpatrio

La Spezia - Nel pomeriggio del 16 giugno, il personale della Squadra Volante della Questura spezzina in servizio di controllo del territorio rintracciava, in questa via Aldo Ferrari, un sedicente cittadino indiano di 43 anni, con diversi alias e pregiudizi di polizia a carico, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale. L’uomo, era ben noto agli operanti ed alle Forze di Polizia in genere, giacchè, soprattutto nell’ultimo periodo numerosi erano stati gli atteggiamenti violenti posti in essere dal soggetto, che più volte avevano determinato l’intervento delle pattuglie delle varie Forze dell’Ordine in Servizio di controllo del territorio, che lo bloccavano con non poche difficoltà.



Da ultimo, si era altresì reso protagonista proprio in questi ultimi giorni di una lite con un altro cittadino straniero in Corso Cavour in cui aveva riportato diverse ferite da arma da taglio e, dopo essere stato ferito, aveva tentato di colpire l’altro contendente con un coccio di bottiglia. Lo straniero, già destinatario di un Ordine del Questore della Spezia emesso in data 18 maggio 2021 veniva quindi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione ed una volta eseguiti gli accertamenti di rito da parte degli operatori della Sezione competente, veniva accompagnato, sempre da personale delle “Volanti”, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, per essere rimpatriato nei prossimi giorni.