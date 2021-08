Esce dal carcere e finisce al Cpr di Torino per essere espulso

La Spezia - Spaccio, furto aggravato, minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Queste le condanne nei confronti di cittadino marocchino di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, scarcerato ieri. Alla luce dei suoi precedenti e in quanto destinatario di provvedimenti di espulsione e di un avviso orale del Questore della Spezia del marzo 2019, all’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione della Questura in coordinamento con la Polizia Penitenziaria di La Spezia, nel pieno rispetto del protocollo Covid, veniva prelevato a Villa Andreino ed accompagnato da una pattuglia della Questura presso il CPR ‘Brunelleschi’ di Torino, per essere definitivamente rimpatriato nei prossimi giorni.