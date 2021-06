Eroina al Canaletto, fermati pusher e cliente

La Spezia - Movimenti sospetti in Via del Popolo, al Canaletto, scatta l'arresto per spaccio. E' finita così la mattinata di un 46enne, tunisino già noto alle forze dell'ordine, pizzicato ieri durante un controllo antidroga dalla Squadra mobile.

L’uomo è stato notato durante un veloce scambio di banconote con un’altra persona "tale da far supporre una cessione di droga - si legge in una nota della questura spezzina - , veniva controllato ed effettivamente trovato in possesso di 1.600 euro. Contemporaneamente altro equipaggio individuava l’acquirente, un cittadino italiano di 61 anni residente nella provincia spezzina con varie condanne e precedenti di polizia. Lo stesso aveva ancora in mano due involucri in nylon, al cui interno, a seguito di esame “narcotest” risultava esserci eroina. L’acquirente veniva segnalato alla Prefettura della Spezia quale assuntore di stupefacente. il 46enne è stato accompagnato in questura per rilievi fotodattiloscopici e tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Condotto in udienza in data odierna, ove l’Autorità giudiziaria convalidava l’arresto e disponeva a suo carico la misura di divieto di dimora alla Spezia".