Era agli arresti domiciliari a Massa, ma lo hanno sorpreso ai Giardini spezzini

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri durante un giro di controllo ai Giardini pubblici, gli agenti della Squadra Volante hanno notato una persona che alla vista della pattuglia si alzava di scatto allontanandosi rapidamente nella direzione opposta. Si trattava di un italiano di 35 anni con vari precedenti di polizia, senza fissa dimora ma di fatto domiciliato presso una struttura di accoglienza della Spezia.

Immediatamente raggiunto, da un successivo controllo risultava sottoposto dal magistrato di sorveglianza di Massa a detenzione domiciliare, fino alla fine di settembre 2021.

Condotto presso gli uffici della Questura, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza per direttissima.