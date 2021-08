E' tornato il sole con temperature più miti

Anche nei prossimi giorni la situazione non cambierà ma occhio al weekend.

La Spezia - Esaurite le piogge del lunedì, la Spezia si ritrova di nuovo sotto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge a partire dalla serata, comunque senza strascichi sulla giornata di domani e in quelle a seguire. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso.