E' morto l'ex sindaco Montefiori, dialogatore della sinistra anni '80

La Spezia - La Spezia piange Bruno Montefiori, ex sindaco della città dal 1985 al 1990. Classe 1941, Bruno è sempre stato un uomo della sinistra di marca socialista insieme con tanti colleghi e compagni di partito come Ettore Dazzara, Pino Meneghini e Antonello Pischedda. Era un esponente dell'ala facente capo a Claudio Signorile e molti dei protagonisti dell'epoca, ricorderanno gli scontri con i membri della sua stessa giunta afferenti alla fazione craxiana. Dopo le amministrative del 1990 venne sostituito alla guida del comune dal collega Gianluigi Burrafato. Eletto consigliere per la Provincia della Spezia, ricoprì anche per pochi mesi - dal dicembre 1993 al gennaio 1994 – la carica di assessore provinciale. Prima dell'esperienza da primo cittadino era stato assessore alla cultura dal 1975 al 1979 e vicesindaco da quell’anno in poi. A lui si devono opere importanti come i primordi della pedonalizzazione del centro città, poi concretizzata pienamente nel decennio successivo con l'arrivo di Rosaia prima e Pagano poi. Uno che, guardando la città odierna e l'evoluzione degli ultimi 40 anni, amava ricordare di avere fatto il bagno negli stabilimenti balneari di Fossamastra. Cultore della bicicletta e della lettura, inseparabile compagna di vita, è stato un grande viaggiatore.



Considerato per tutti gli anni '80 un collante fra le varie anime della guache spezzina, fino al terremoto politico del 1992, che ha visto chiudersi l'esperienza del garofano rosso e la fine del Pci. Iscritto ai Democratici di Sinistra, anche negli ultimi anni non ha mai rinunciato a partecipare al dibattito politico con la lucidità che lo contraddistingue, anche sulle pagine di Città della Spezia, che leggeva quotidianamente. Ha sempre partecipato al dibattito sulla vita politica cittadina, anche intervenendo nei format d'approfondimento, non ultimo l'appuntamento con "A tamburo battente" dell'emittente locale TeleLiguriaSud. Uno spezzino elegante ed ironico, che amava la sua città in modo serio ed intelligente, con la sua passeggiata quotidiana che dall'amato quartiere Umbertino lo portava fin sotto al monumento equestre dedicato a Garibaldi. Qualche anno fa in una nostra intervista (qui la versione integrale), gli chiedemmo che cosa pensasse della politica di questo periodo: "La politica oggi è cambiata radicalmente. Ci sono modi che non mi piacciono, ma ammetto che può essere anche un mio limite personale. Io arrivo da un periodo in cui si faceva tanta gavetta, formazione e il partito era il primo a controllare. La situazione di oggi mi fa pensare a tante cose". E su destra e sinistra, sulle differenze storiche e le relative appartenenze, non lasciò spazio ai dubbi: "C'è sì la differenza, ne vedo una becera e una che ha rinunciato al suo ruolo per la gestione del potere.­ Com'è cambiato il modo di amministrare il Comune? E' cambiato nel momento in cui tutto è passato nelle mani di un solo uomo al comando, non mi piace". Il direttore di Cds, Fabio Lugarini, e la redazione tutta esprime le proprie condoglianze alla moglie, al figlio Andrea e alla famiglia tutta.