E' morto l'avvocato Manlio Giaquinto, cordoglio in città

La Spezia - "Vorrei esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Manlio Giaquinto: un uomo generoso e un grande professionista che tanto ha dato alla città". Le condoglianze del sindaco della Spezia, Pierlugi Peracchini, sono quelle di tutta la città e naturalmente della redazione di Città della Spezia. Il conosciutissimo professionista si è spento ieri mattina nel reparto di terapia intensiva della Rsa Alicia Coopselios della Spezia a 78 anni.



D'altro canto per almeno tre decenni, Giaquinto non è stato solo un avvocato e un uomo di legge ma anche una persona dai mille interessi, un vulcano di idee e di iniziative. Negli anni ’80 ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e dirigente sportivo nel mondo calcistico, una delle sue passioni più profonde tanto da diventare anche consigliere di amministrazione dello Spezia Calcio e successivamente presidente di realtà calcistiche più piccole come il Foce Vara e più di recente del Lerici Castle. È stato anche un alpino e quella per le “penne nere” è stata una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita. "Ricordo che l’Avvocato Giaquinto fu uno dei fautori del raduno nazionale degli alpini alla Spezia che portò in città decine di migliaia di penne nere. Un uomo generoso e appassionato che tanto ha dato alla città. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie più sincere condoglianze" - ha concluso il sindaco.