Duecento nuovi positivi in Liguria, lieve calo degli ospedalizzati

La Spezia - Sono 200 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria individuati nelle ultime 24 ore grazione a 2.509 tamponi molecolari e 1.330 antigenici rapidi. Nella nostra provincia i nuovi positivi sono 4, tre invece quelli dell'imperiese mentre nel savonese sono 52 e 137 sono nel genovese. Quattro sono invece le persone non riconducibili a residenza in Liguria. I nuovi decessi in Liguria sono invece 7 che portano il totale da inizi pandemi a 4.143 (443 nella nostra provincia) mentre il dato degli ospedalizzati scende di una unità rispetto a ieri. I Liguri ricoverati sono infatti 595 (69 in terapia intensiva) dei quali 63 in Asl5 dove restano 11 i pazienti in terapia intensiva.

Oggi si registrano inoltre 247 guariti che portano il totale regionale a 88.313 da inizio pandemia mentre restano in sorveglianza attiva 6.295 persone (1.041 nella nostra provincia). I casi liguri infine sono attualmente 6.078 dei quali 703 in Asl5.



Si attesta al 94% il dato dei vaccini somministrati rispetto alle dosi disponibili in Liguria (552.396 su 589.290) mentre ad oggi sono 158.146 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale. Fra questi 19.698 sono in Asl5.

In tutto le dosi inoculate nella nostra regione dal 27 dicembre alle 16 di oggi sono 450.812.