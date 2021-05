Due vittime in ASL5, cala la pressione ospedaliera

La Spezia - La provincia della Spezia piange due nuove vittime Covid correlate sul proprio territorio. Si tratta di due uomini, deceduti tra ieri e oggi presso gli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo, rispettivamente di 79 ed 82 anni. I decessi totali nell'ASL5 da inizio pandemia sono 460. Due ulteriori vittime, di 63 e 94 anni, sono segnalate tra Savona e Genova. Il totale ligure sale dunque a 4.303.



Ospedalizzati. Ancora in calo i ricoverati nei reparti Covid della Liguria. Ad oggi i pazienti sono 248 (-18), di cui 45 in terapia intensiva. Invariate ASL1, ASL2 (-1) e ASL4 (-1). Diminuiscono i pazienti al Galliera (-4) e Villa Scassi (-7). Calo sostenuto anche in ASL5, dove ci sono 5 pazienti in meno. Ad oggi i ricoverati al San Bartolomeo di Sarzana sono 32, di cui 7 gravi.



Positivi. Sono 70 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.380 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.567 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia 6, Savona 7, Genova 42 e La Spezia 13. In 2 le persone non riconducibili alla residenza in Liguria.

In totale i casi positivi ad oggi sono 3.325 (-86), così divisi per provincia di residenza: Savona 471, La Spezia 502, Imperia 377, Genova 1.784. I residenti fuori regione o all'estero sono 67. I tamponi in fase di verifica sono 124.



Guariti.* Sono 152 in più nelle ultime ventiquattr'ore, che portano il totale a 94.551.



Isolamento domiciliare. Ci sono 1.913 individui, -148 rispetto a ieri.



Sorveglianza attiva. Il totale ligure è di 2.752. Questa la distribuzione: ASL1 740,

ASL2 349, ASL3 817, ASL4 182 e ASL5 664.



Vaccini. Sono 892.570 quelli consegnati (fonte governativa) e 845.694 quelli somministrati, pari al 95%.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)