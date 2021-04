Due vittime al San Bartolomeo, otto nuovi ricoverati

La Spezia - Ci sono anche due donne di 77 e 83 anni decedute al San Bartolomeo di Sarzana fra le dieci persone positiva al Covid-19 mancate nelle ultime 24 ore in Liguria. Un dato che porta a 419 nello Spezzino e 3.889 a livello regionale il numero delle vittime da inizio pandemia.

Per quanto riguarda il numero dei nuovi positivi oggi si attesta a 710 (su 5.485 tamponi molecolari e 2.992 antigenici) dei quali 148 in Asl1, 172 in Asl2, 313 nelle due Asl genovesi e 69 nell'Asl5 spezzina. Cinque sono invece i casi non riconducibili a residenza ligure.

Sale la pressione negli ospedali liguri dove oggi si registrano 9 nuovi ricoverati che portano il totale a 719 di 71 in terapia intensiva, di questi 8 in più anche per i nostri ospedali (6 a Sarzana e 2 alla Spezia) dove le terapie intensive sono otto.

I nuovi guariti rispetto a ieri sono invece 355 che portano il totale da inizio pandemia a 78.422 mentre i liguri in sorveglianza attiva salgono a 7.331 di cui 758 nello Spezzino dove i casi sono 925 sui 7.723 totali.



Prosegue in Liguria la campagna vaccinale. Su 375.880 dosi fornite, in base ai dati governativi, ne sono state fatte 303.324: la percentuale dei vaccini somministrati somministrati in base a quelli consegnati corrisponde al 81 per cento.

Per quanto riguarda la provincia della Spezia, a partire dal 27 dicembre tra Comirnaty e Moderna sono state somministrate 32.656 dosi, di queste 541 nelle ultime ore. A fronte di questi numeri 13.869 persone hanno ricevuto anche la seconda dose completando il ciclo vaccinale. Sempre per Comirnaty e Moderna a livello regionale sono stati somministrati 253.828 vaccini, a partire dal 27 dicembre, e nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 8.376 persone. Del totale hanno ricevuto anche la seconda dose 101.519 persone.



Proseguono anche le vaccinazioni con Astra Zeneca. Con 6.144 persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 479 quelli somministrati nelle ultime 24 ore. A livello regionale dall'inizio della campagna sono state inoculate 49.496 dosi, 3.482 quelle somministrate nelle ultime 24 ore. Quattro in tutta la regione i richiami per la seconda dose.