Due nuovi ricoveri al San Bartolomeo, calano terapie intensive in Liguria

La Spezia - Sono 489 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria individuati nelle ultime 24 ore grazie a 4.761 tamponi molecolari e 2.527 antigenici. In Asl5 i nuovi casi sono 40, numero che sale spostandosi verso ponente con 217 delle due Asl genovesi, 126 nell'Asl 2 savonese e 103 nell'imperiese. Tre sono invece i casi non riconducibili a residenza in Liguria.



Si aggiorna invece con 14 nuovi decessi – avvenuti fra il 26 e il 29 marzo - il dato dei liguri mancati da inizio pandemia e oggi arrivato a quota 3.865 (417 nello Spezzino) mentre rispetto a ieri cala di quattro letti il dato degli ospedalizzati che al momento conta 709 persone in Liguria di cui 70 terapie intensive (due meno di ieri), sono invece 70 – due più di ieri – al San Bartolomeo di Sarzana dove si contano 7 terapie intensive.

I nuovi guariti sono invece sono oggi 436 su un totale da inizio pandemia di 77.647 mentre restano 6.278 persone in isolamento domiciliare e 7.198 soggetti in sorveglianza attiva.