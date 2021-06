Due nuovi casi, nello Spezzino rimangono 232 positivi

La Spezia - Sono 21 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.195 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 3.620 antigenici rapidi. Undici riguardano Genova, 7 provengono da Savona, una persona è di Imperia, altre due sono della provincia della Spezia. A fronte di questi ultimi dati, sono 241 i casi attualmente positivi a Savona, 92 ad Imperia, 232 alla Spezia (uno in meno di ieri) e 1029 a Genova, cui vanno aggiunti 55 residenti fuori regione e 62 in fase di verifica.



Scendono anche le persone in isolamento domiciliare: 52 in meno di ieri che portano il totale a 269. Sempre nelle ultime ventiquattro ore a livello ligure sono guariti 58 pazienti: individui cioè che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare, ma anche pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi.



Nessun decesso registrato nelle ultime ventiquattro ore (rimangono 4343) mentre scendono in modo molto significativi gli ospedalizzati: ne sono rimasti 48 disseminati negli ospedali della Liguria, con undici terapie intensive: si tratta di 15 posti letto in meno di ieri e nello Spezzino si scende sotto quota 10 (al San Bartolomeo 9 posti letto e una terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri). Per quel che concerne i soggetti in sorveglianza attiva 54 sono di Asl1, 84 di Asl2, 391 appartengono all'Asl3, 27 all'Asl4, 100 all'Asl5 per un totale di 656 persone. Sul fronte vaccini i dati aggiornati alle 12 odierne registra 1.219.663 dosi consegnati (fonte governativa) per 1.159.973 di somministrazioni.