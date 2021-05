Due motocicli rubati recuperati dalla Polizia Locale

La Spezia - L’attività degli agenti della Polizia Locale spezzina si è recentemente concentrata nella zona nord della città, dove i controlli sui veicoli in circolazione, il cui numero è in sensibile aumento, complice il recente allentamento delle misure di contenimento, proseguono con attenzione. Al lavoro di pattugliamento degli operatori non sono passati inosservati due motocicli, in sosta in via Migliari e in via San Francesco d’Assisi che, a seguito degli accertamenti di rito, è emerso essere stati denunciati come oggetto di furto dai rispettivi proprietari. I veicoli, in buono stato, sono stati immediatamente recuperati e restituiti agli aventi diritto, che, come accade in questi casi, attendevano speranzosi il ritrovamento del

proprio mezzo. Sono in corso ulteriori accertamenti volti all’individuazione di coloro che utilizzavano illegalmente i motocicli in questione.