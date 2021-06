Due incidenti stradali in poche ore: tre persone in ospedale

La Spezia - Due incidenti stradali in un pomeriggio ad Arcola e sulla Litoranea tra Riomaggiore e Corniglia. Il primo in località è avvenutp a Ponte di Arcola dove per dinamiche in fase di accertamento un'auto e uno scooter sono entrati in collisione.

Le persone che viaggiavano a bordo della moto a seguito dell'impatto sono stati sbalzati via. Sul posto sono intervenuti l'automedica Delta 2 con medico e infermiere, le ambulanze della Pubblica assistenza di Arcola e di Vezzano Ligure. Un paziente ha riportato trauma cranico commotivo, un trauma al bacino e agli arti inferiori quindi ed è stato trasportato in Shock Room al Sant'Andrea La Spezia; l'altro paziente ha riportato policontusioni diffuse e una sospetta frattura a un arto inferiore.

Anche il secondo incidente ha coinvolto un motociclista. L'episodio risale alle 18 di questa sera sulla Litoranea tra Riomaggiore e Corniglia.

Un uomo è caduto dalla moto e ha riportato un trauma cranico commotivo e contusioni multiple agli arti superiori e inferiori ed è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso della Spezia. Intervenuti sul posto automedica Delta 1 con medico, infermiere e un'ambulanza della Croce rossa della Spezia.