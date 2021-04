Due giorni di pioggia leggera ma le temperature hanno già fatto il salto

La Spezia - La settimana si apre come le previsioni avevano già paventato. Archiviato un weekend di sole e di temperature tardo-primaverili, i cieli sono di nuovo molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo miglioramento al pomeriggio ma deboli piogge sono previste in serata, preludio di un'altra giornata di piovaschi, quella di domani, martedì. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11.2°C, lo zero termico si attesterà a 2917m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.