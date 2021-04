Due giorni di nuvolosità diffusa, preludio di piogge

La Spezia - Rivedremo un cielo sereno a partire dal pomeriggio ma attenzione perché durerà soltanto una manciata di ore. Già da domani mattina infatti torneranno le nuvole in intensificazione nelle ore mediane della giornata con tendenza successiva al peggioramento, ad oggi previsto per il weekend. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14.4°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1013m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.