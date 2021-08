Due dimissioni al Sant'Andrea, oltre 117mila spezzini vaccinati

La Spezia - In Liguria sono 133 i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 3.463 tamponi molecolari e 3.731 test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi casi riferito alla residenza della persona testata: Imperia 47, Savona 23, Genova 42, La Spezia 20. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1.

Mentre il dato spezzino è da tempo fermo a 472, sale invece il totale delle vittime liguri da inizio pandemia che oggi sono 4.372 dopo il decesso di una donna i 88 anni avvenuto all'Ospedale San Paolo. Sono invece 174 i guariti odierni che portano il totale da inizio emergenza 100.257. Rispetto alle ultime 24 ore sale di due unità il dato dei pazienti negli ospedali liguri che oggi sono 87 dei quali 12 in terapia intensiva. In controtendenza il Sant'Andrea della Spezia dove ci sono state due dimissioni e i letti occupati sono oggi 3 di cui uno in terapia intensiva.



I casi attivi a livello regionale sono invece 3.019 di cui 444 nell'Asl5 dove ci sono anche 301 soggetti in sorveglianza attiva. Per quanto riguarda la percentuale di vaccini somministrati su consegnati si attesta oggi al 93% con il totale dei liguri che hanno completato il ciclo vaccinale salito a 846.232 dei quali 117.501 spezzini.