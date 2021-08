Dopo l'intervento per la rissa di Natale, altra azione fuori servizio per l'agente Rovinalti

La Spezia - È Paolo Rovinalti l'assistente della Polizia locale della Spezia che l'altro giorno, fuori servizio, è intervenuto per fermare un giovane belga che cercava di rubare all'interno di auto in sosta (si veda QUI), riuscendo a bloccarlo dopo un'accesa colluttazione. Ed era il Natale 2018 quando l'agente Rovinalti, anche in quel caso libero dal servizio, si era reso protagonista di un altro coraggioso intervento, non esitando a infilarsi nel cuore di un'affollata rissa animata dall'alcol per arginarla (QUI), episodio questo che gli è valso un'onorificenza da parte della Regione Liguria. In entrambe le situazioni, Rovinalti, appena fiutato aria di pericolo, ha allertato il 112, senza tuttavia esitare a spendersi personalmente e con provvidenziale efficacia prima del pronto arrivo dei rinforzi. Nelle scorse ore il pubblico ringraziamento del presidente del consiglio regionale Medusei, ex assessore comunale alla Sicurezza, che ha voluto altresì rivolgere un ringraziamento a tutti gli agenti quotidianamente impegnati in città.