Dopo l'arresto per spaccio riceve anche il foglio di via obbligatorio

La Spezia - La Divisione Polizia Anticrimine spezzina ha notificato il foglio di via obbligatorio al 21enne senegalese residente a Pisa, che il 27 aprile era stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile per spaccio di sostanze stupefacenti, in flagranza di reato, nel quartiere Umbertino. Alla convalida dell’arresto era seguita la misura del divieto di dimora emessa dall’AG. Il giovane straniero, con vari pregiudizi specifici a suo carico, è stato qualificato persona socialmente pericolosa in quanto individuata tra coloro che per condotta e tenore di vita, vivono abitualmente con proventi di attività delittuose. Per questo motivo il Questore della Spezia ha ordinato allo stesso di presentarsi presso il comune di residenza, ingiungendogli di non fare ritorno nel Comune della Spezia per un periodo di anni 3.