Distanziamento e sanzioni, week end di super lavoro per le forze dell'ordine

La Spezia - L'esplosione della primavera e l'avvicinarsi delle festività pasquali e delle relative chiusure da zona rossa hanno portato molti a riversarsi fuori nel corso del fine settimana appena trascorso.

Per questo sono stati rinforzati i controlli interforze nel centro cittadino, con il coinvolgimento del personale della Questura spezzina, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale.



Nel pomeriggio di sabato si è riscontrata una notevole presenza di giovani in particolare nelle principali vie pedonali del capoluogo (Corso Cavour, Via del Prione, Via Sapri, Vicolo delle Mura, Via Carpenino) oltre che in piazza del Bastione e Sant’Agostino, nelle quali si è reso necessario l’intervento costante delle forze di polizia per sensibilizzare all’uso corretto della mascherina - spesso tenuta abbassata per consumare bevande, fumare o chiacchierare al cellulare - e per diradare i continui assembramenti che si venivano a creare. In più occasioni si è dovuto procedere ad invitare i giovani ad allontanarsi dai locali una volta ritirata la loro ordinazione.

Alle 17 il commissario responsabile del servizio ha riunito le pattuglie appiedate per un intervento dissuasivo in Via Sapri dove si erano assembrate oltre 100 persone alcune delle quali intente a consumare bevande all’esterno dei locali. Veniva ribadito il divieto di consumo nelle adiacenze dei locali e i presenti venivano fatti diradare. Poco dopo in Via Mazzolani e Piazza Loggia de' Banchi un folto gruppo di persone stava affollando il vicolo impedendo il transito dei passanti: la pattuglia rinforzata dei Carabinieri intervenuta sul posto ha ripristinato la fruibilità dei luoghi e ha sanzionato quattro giovani italiani, di età compresa tra i 22 e i 26 anni, per la violazione del divieto di spostamento da fuori comune. Uno di loro è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta.

In Vicolo delle Mura l'intervento degli agenti si è reso necessario a causa di una trentina di giovani che stazionavano, alcuni seduti a terra o sugli scalini degli esercizi, per lo più intenti a consumare bevande: anche qui è stata messa in atto un'azione di informazione e dissuasione, con non poca fatica.

Nelle vie più strette del centro storico la situazione è andata normalizzandosi alle 18 non appena chiudevano regolarmente tutti i bar, permanendo invece la necessità di far stare a distanza le persone in coda per i successivi servizi di asporto da locali autorizzati alla ristorazione.

Nel frattempo, le pattuglie della Municipale hanno sanzionato il titolare di un bar di Piazza Cesare Battisti che serviva al banco privo dei previsti dispositivi di protezione individuali.

Complessivamente le sanzioni adottate per violazione delle normativa anticontagio sono state 9 e i locali controllati 30.

Le decine di persone che si sono riversate e avvicendate tra le 16.30 e le 19 in Piazza del Bastione sono state ripetutamente invitate a mantenere le distanze, essendo riunite in vari gruppi spesso ravvicinati.



Nel pomeriggio di domenica, a seguito di segnalazioni circa assembramenti nella zona del Parco del Colombaio, le pattuglie interforze intervenute hanno sensibilizzato i presenti a mantenere il distanziamento interpersonale previsto e a indossare correttamente i dispositivi di protezione all’interno dell’area verde, favorendone il deflusso. Alcuni di questi avevano improvvisato una partita di baseball mentre altri erano assiepati lungo il campo.

Col passare delle ore gli sforzi si sono concentrati all’Umbertino, dove le persone presenti in Via Firenze e Piazza Brin, tra cui numerose famiglie, hanno recepito l’invito a mantenere le distanze, e sul lungo mare dove, complice la bella giornata, era presente un passeggio intenso ma ordinato dal Molo Italia fino a Porto Mirabello.



I servizi estesi anche agli snodi della circolazione ferroviaria, stradale e autostradale proseguiranno rimodulati nel fine settimana in ragione della nuova qualificazione dell’area in rossa per sabato, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta.