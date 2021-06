Dieci anni dopo, manifestazione per l'acqua pubblica in Piazza Verdi

La Spezia - Dieci anni dopo il referendum sull'acqua pubblica comitati e associazioni tornano a manifestare. Oggi pomeriggio in Piazza Verdi associazioni, partiti politici, comitati e attivisti hanno espresso il proprio dissenso perché nonostante il referendum è stata disattesa ogni richiesta.

In una nota diffusa in questi giorni dal raggruppamento si legge: "Dieci anni fa una coalizione ampia e determinata ha sancito una vittoria storica nel nostro Paese: con 27 milioni di Sì ai referendum su acqua, servizi pubblici e nucleare abbiamo costretto ad un passo indietro chi per decenni ha imposto privatizzazioni e estrattivismo. Da dicembre 2020 l’acqua, al pari di una qualsiasi altra merce, è stata quotata in Borsa. Un passaggio epocale che apre alla speculazione dei grandi capitali e alla emarginazione di territori, popolazioni e costituisce una grave minaccia ai diritti umani fondamentali. Dieci anni dopo, in piena pandemia, quella vittoria basata sulla difesa dei beni comuni e sull’affermazione dei diritti di tutti sui profitti di pochi, ha un significato ancora più attuale, anche nella nostra Provincia".