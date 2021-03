Denunciato per il pestaggio in Corso Cavour, oggi è stato arrestato perché preso a spacciare

La Spezia - Nella giornata di ieri era rimasto protagonista di una violenta scazzotata in Corso Cavour, oggi è stato pizzicato dalla Polizia municipale a spacciare nel Quartiere Umberto I. E' finito con le manette ai polsi il pomeriggio di un senegalese di 26 anni sopreso dagli agenti mentre cedeva una dose di stupefacente a un'altra persona.

Se l'episodio del pestaggio gli è costato una denuncia, quello di oggi avvenuto alle 17.30 ha portato all'arresto d'intesa con il Pm di turno. A seguito degli ultimi eventi il 26enne passerà la notte nelle camere di sicurezza del Comando di Via La Marmora per essere processato, domani mattina, con rito direttissimo. L'aquirente, un cittadino marocchino, sopreso con il pusher è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti.