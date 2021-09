Denunciano sosta abusiva in Via Colombo e diventano vittime di danneggiamenti

La Spezia - Si sono ritrovati il lucchetto, per entrare in negozio, incollato e hanno dovuto chiedere aiuto per riuscire ad entrare. Si apre così il nuovo capitolo della vicenda che da qualche tempo coinvolge i titolari di un'attività di Via Colombo che devono fare i conti con i parcheggi selvaggi e il marciapiedi, tavolta, utilizzato come corsia di sorpasso. CDS ne aveva parlato (qui).

L'episodio del lucchetto però ha creato non poca preoccupazione nella coppia che ha deciso di rivolgersi a un legale e avanzato una richiesta alla Polizia locale della Spezia affinché si possano consultare le immagini della videosorveglianza presente in zona.

Ai taccuini di Città della Spezia raccontano: "Questa problematica del parcheggio selvaggio e dell'utilizzo della strada come corsia di sorpasso, va avanti da tempo, noi abbiamo segnalato la situazione al Comune e agli enti competenti. Nei giorni scorsi, senza che noi sapessimo nulla, è stato fatto un controllo per la sosta abusiva e sono state fatte delle sanzioni. Noi vogliamo solo lavorare. Questo episodio del lucchetto incollato ci preoccupa, ma noi siamo intenzionati ad andare avanti".