Denunce e daspo per la rissa di Piazza del Bastione, il prefetto: "Le forze dell'ordine ci sono"

La Spezia - Dopo l’operazione della Polizia di Stato, che ha portato alla identificazione ed al deferimento all’Autorità Giudiziaria dei protagonisti dei disordini avvenuti in Piazza del Bastione alla Spezia nella notte tra il 28 ed il 29 giugno scorsi, il Prefetto Maria Luisa Inversini ha desiderato complimentarsi per la proficua ed efficace attività degli investigatori.

“Desidero rivolgere il mio ringraziamento ed il mio apprezzamento per l’attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile” ha dichiarato il Prefetto. “Risultati come questi dimostrano, ancora una volta, il grande impegno delle Forze dell’ordine nel dare una risposta pronta ed efficace alle istanze della cittadinanza. I cittadini devono sapere che le Forze di polizia sono al loro fianco e che nessun fenomeno criminale viene sottovalutato. La movida violenta deve essere stroncata fin da subito”.