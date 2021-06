Dati in miglioramento, altro giorno senza vittime

La Spezia - Sono 10 i nuovi positivi al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 1.785 tamponi molecolari e 933 test antigenici effettuati; di questi 10, nessuno è residente nello Spezzino. Sono poi 1.792 gli attuali positivi a livello regionale, il calo rispetto ai 1.826 del bollettino di ieri; nello Spezzino sono 244 (-6); 44 i guariti di giornata in Liguria, per un totale di quasi 97mila da inizio pandemia. E, come ieri, anche oggi non risultano decessi di pazienti Covid-19 positivi: le vittime a livello regionale da inizio pandemia restano quindi 4.342, quello occorse negli ospedali spezzini 466. In calo gli ospedalizzati sul territorio regionale, che ora sono 71 (-3), di cui 12 in terapia intensiva; in Asl5 (al San Bartolomeo; il Sant'Andrea permane 'pulito') sono 12 (-1) di cui 2 in terapia intensiva. Sono infine 368 (-32) i liguri in isolamento domiciliare e 733 (-33) quelli in sorveglianza attiva, di cui 125 (-9) in Asl5.



Vaccino



Prosegue la campagna vaccinale in Liguria, dove ad oggi sono stati somministrati quasi 1 milione e 121mila vaccini, il 93 per cento dei vaccini arrivati in regione. Poco più di 10mila le dosi inoculate nelle ultime 24 ore, di cui circa 2.100 in Asl5. Nei confini dell'azienda sanitaria spezzina, da inizio campagna vaccinale, sono state somministrate quasi 140mila dosi, oltre 48mila delle quali sono seconde dosi. I liguri 'richiamati' sono ad oggi 386.333.