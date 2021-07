Daspo per due giocolieri e un uomo che si è messo a orinare in mezzo alla strada

La Spezia - Due giocolieri e un uomo che non è riuscito a trattenere i propri bisogni sono stati sanzionati e daspati in violazione del decreto Minniti. E' quanto accaduto ieri pomeriggio alla Spezia durante i controlli condotti dalla Polizia locale della Spezia.

In particolare, a seguito di alcune segnalazioni degli automobilisti, la pattuglia interveniva al semaforo di viale Italia all’altezza di viale San Bartolomeo, dove ad essere colpiti dai provvedimenti sanzionatori sono stati due giocolieri sorpresi ad esibirsi davanti agli automobilisti, ai quali veniva poi chiesta un’offerta.

Per loro è stata emessa anche la contravvenzione pari a 200 euro ciascuno, con il contestuale ordine di allontanarsi dal luogo per almeno 48 ore, secondo le norme del Decreto Minniti.



Nel quartiere Umbertino, invece, la pattuglia è intervenuta a fronte di una persona straniera che stava orinando sulla pubblica contro ad un portone.

Per l’uomo è scattata la sanzione prevista dal codice penale, pari a 3.333 euro, oltre alle contestazioni stabilite dalle norme a tutela del decoro urbano, con ulteriori 100 euro di multa ed anche per lui l’ordine di allontanamento dal luogo.

Gli accertamenti svolti sono stati trasmessi alla locale Questura per ulteriori ed eventuali provvedimenti di inibizione a frequentare tali aree.