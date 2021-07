Dalla contraffazione alla ludopatia: Polizia locale e Adm fanno squadra

La Spezia - Un patto per tutelare il made in Italy e individuare meglio i canali di distribuzione del falso. La firma è arrivata questa mattina tra il Comune della Spezia e l'Agenzia dogane e monopoli. Da entrambi i fronti il patto è stato definito una necessità: sia a tutela del cittadino che per un lavoro migliore tra enti.

All'interno dell'accordo è prevista una stretta collaborazione tra gli agenti dell'Agenzia e la Polizia locale affinché possano confluire le forze e ricostruire meglio le reti della contraffazione e per evitare che delle merci pericolose possano entrare nel circuito del commercio tradizionale.

Alla base di questo patto ci sarà una forte condivisione dei flussi delle informazioni. A dettagliare il piano operativo sono stati il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e Andrea Maria Zucchini, Direttore Interregionale per la Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il sindaco ha spiegato: "Con questo accordo non solo tuteleremo un patrimonio come il Made in Italy ma saremo capaci anche di ricostruire la filiera delle merci contraffatte che vengono sequestrare anche dai nostri agenti di Polizia locale. Insieme potremmo migliorare nella tutela dei prodotti e del cittadino. L'Agenzia delle Dogane e il suo personale non si sono mai risparmiati anche in tempo di pandemia. Hanno svolto un compito fonamentale".

Nell'ambito dell'accordo saranno messi a disposizione anche i laboratori chimici dell'Agenzia. "E' un'occasione positiva - ha spiegato Andrea Maria Zucchini - Sarà importante individuare le categorie merceologiche che possono essere oggetto di possibile contraffazione e, pertanto, costituire potenziale rischio per la popolazione: in primis i prodotti di bigiotteria, che possono essere contaminati da metalli pesanti e quindi risultare un pregiudizio per la salute degli utilizzatori, ma anche i prodotti tessili e di abbigliamento, per i quali talvolta l'etichettatura di composizione fibrosa non risulta attendibile, fino ai giocattoli, le cui caratteristiche di sicurezza sono di particolare importanza ai destinatari di questi prodotti: i bambini".



L'accordo prevede anche azoni congiunte nell'ambito dei controlli amministrativi alle sale scommesse, videolottery e sale bingo per un'incisiva azione di contrasto alla ludopatia ed il controllo del rispetto del divieto di gioco da parte dei minori.