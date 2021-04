Dall'Umbertino al centro città, controlli fino a domenica sera

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri, le Volanti della Questura spezzina, affiancate da un Nucleo di sei pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno svolto un mirato servizio antidroga nel quartiere Umberti o, in attuazione degli indirizzi deliberati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di mercoledì scorso.

Nel corso del servizio, venivano controllate numerose persone tra Piazza Brin, via Milano, via Firenze e corso Cavour, luoghi all’attenzione delle forze di polizia per prevenire e reprimere attività criminose, in primis lo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli sono proseguiti anche nella vicina via Fiume e nelle strade in prossimità della stazione di La Spezia - Centrale. Complessivamente sono state oggetto di controllo 68 persone, di cui 41 cittadini stranieri, 35 delle quali gravate da precedenti penali o di polizia. I controlli anticrimine ed anticontagio sia nell’Umbertino che nel centro cittadino e nei principali luoghi di aggregazione proseguiranno per tutto il fine settimana, con un rafforzamento dei servizi interforze da domani fino a domenica sera.