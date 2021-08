D'estate i rifiuti aumentano e a Campiglia finiscono sull'asfalto

La Spezia - I residenti di Campiglia l'avevano detto: con la bella stagione e l'arrivo dei turisti i bidoni per l'immondizia istallati a servizio del paese non saranno sufficienti. Alcuni mesi fa, infatti, anche per il borgo d'altura erano arrivati i cassonetti in grado di leggere la tessera, con la conseguente rimozione dei vecchi bidoni stradali. Però i campigliesi avevano sin da subito fatto notare che il numero dei cassonetti era stato dimezzato, riducendo le postazioni per la raccolta dei rifiuti da due a una.

Nelle ultime settimane spesso i cassonetti si sono rivelati pieni e i sacchetti abbandonati nelle vicinanze sono stati presi di mira dagli animali della zona, venendo sparpagliati sulla strada e offrendo un pessimo benvenuto ad abitanti, spezzini e turisti.