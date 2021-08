Crescono i ricoverati in Liguria, 475 casi attivi nello Spezzino

La Spezia - Sono 164 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3039 tamponi molecolari e 3515 test antigenici rapidi. Questo il dato riferito alla residenza della persona testata: Imperia 61, Savona 23, Genova 61, La Spezia 18. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Nel bollettino odierno si aggiorna il dato delle vittime ligure da inizio pandemia, che sale a 4370 dopo il decesso di un uomo di 85 all'ospedale San Martino di Genova. Numero che nella nostra provincia resta fermo a 472. rispetto a ieri crescono i ricoverati (+5) che oggi sono 70 negli ospedali liguri, di cui 13 in terapia intensiva. Situazione invariata al Sant'Andrea della Spezia dove i letti occupati sono 5 di cui uno in terapia intensiva.

Grzie ai 91 odierni salgono invece a 99593 i liguri guariti dall'inizio dell'emergenza.

I casi attivi in Liguria sono 2960 e 475 di questi si trovano nell'Asl5 dove ci sono anche 282 soggetti in sorveglianza attiva.



Per quanto riguarda i vaccini infine oggi la percentuale fra consegnati e somministrati è al 93% mentre il numero complessivo dei liguri che hanno completato il ciclo vaccinale è salito a 823.305 dei quali 114.038 spezzini.