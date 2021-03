Crescono i positivi, a Sarzana si spegne una donna di 58 anni

La Spezia - Sono 529 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.635 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.606 tamponi antigenici rapidi. Di questo 529 nuovi positivi, 69 sono residenti nello Spezzino. Otto i decessi di pazienti Covid-19 positivi riportati dal bollettino odierno, uno dei quali è una donna di 58 anni spentasi ieri al San Bartolomeo di Sarzana. Da inizio pandemia sono quindi 417 i pazienti positivi al coronavirus deceduti negli ospedali spezzini; 3.841 le vittime a livello regionale. Sono poi 292 i guariti di giornata (quasi 77mila da inizio pandemia), 5.974 (+320) i liguri in isolamento domiciliare, 6.715 quelli in sorveglianza attiva (di cui 672 nello Spezzino).

Sono poi 7.185 i liguri attualmente positivi. 849 (+35 rispetto a ieri) quelli residenti nello Spezzino. Salgono infine i ricoveri di pazienti Covid-19 positivi in Liguria: ora sono 685 (+13) di cui 66 in terapia intensiva. E sono 67 (-2) i ricoverati in Asl5, di cui 5 in terapia intensiva: sono tutti al San Bartolomeo.